TÜBİTAK tarafından bu yıl 56. kez düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında, Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (İBİLSEM) öğrencileri, Kayseri bölge finalinde Niğde’yi başarıyla temsil etti.

Kimya alanında "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji" temasında hazırlanan proje ile öğrenciler Aysima Kaya ve Gülsen Kaya, danışman öğretmenleri Zekeriya Kayran rehberliğinde büyük bir başarıya imza attı.

"Kına (Lawsonia inermis) Katkılı Kompozit Biyoplastik Sentezi ve Çevresel Şartlara Karşı Dayanıklılığının İncelenmesi" isimli projeleri ile Kayseri Bölge Sergisi’nde yarıştığı kategoride 2. oldu.

Proje kapsamında, kına kullanılarak geliştirilen biyoplastiğin, doğal ve çevre dostu özelliklerinden ödün vermeden dayanıklılığı arttırıldı. Sekiz farklı deney düzeneği ile mekanik, UV ışık, termal, sucul ve asidik ortam testleri uygulanarak biyoplastiğin dayanıklılığı incelendi. Sonuçlar, kınada bulunan bazı moleküllerin biyoplastiği daha dayanıklı hale getirdiğini ortaya koydu.

Niğde Akşemseddin BİLSEM’in bir diğer projesi ise biyoloji alanında büyük ilgi gördü. Efe Kaçmaz, danışman öğretmeni Cüneyt Akyol rehberliğinde geliştirdiği "İstiridye Mantar Yetiştiricilerine Yönelik Akıllı Mantar İstasyonu" projesi ile Kayseri Bölge Sergisi’nde sunum yaptı.

İstiridye mantarı yetiştiriciliğinde teknolojiden yararlanarak daha modern ve verimli bir yetiştiricilik yöntemi sunmayı amaçlayan projede mantar yetiştiricilerini daha bilinçli ve sistematik bir yetiştirme sürecine yönlendirmesi hedeflendi.