Kapadokya Üniversitesi iş dünyasıyla öğrencileri buluşturan Kariyer Fuarına ev sahipliği yapıyor. 2 gün sürecek olan KÜN Kariyer Fuarı, üniversite öğrencileri ve mezunlar için büyük bir fırsat sunuyor. Fuara, sektörün öncü firmaları ve alanında uzman isimler katıldı.

Fabrika Yerleşkesinde başlayan etkinliğin ilk günü, öğrenciler ve profesyoneller için oldukça verimli geçti. Katılımcılar, iş ve staj imkanları hakkında bilgi alırken, aynı zamanda sektördeki gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldular. Öğrenciler, fuar süresince sektörün önemli isimleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, etkinliğin açılış konuşmasında, Üniversitenin 20 yıllık geçmişine ve özellikle sağlık, havacılık gibi alanlardaki uzmanlıklarına dikkat çekti. Karasar, öğrencilere kariyer yolculuklarında sürekli gelişim ve değişimin önemini vurgulayarak, her zaman yeni fırsatlar keşfetmenin mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, sektörle yapılan iş birliklerinin öğrencilere staj ve uygulama imkânı sağladığını ifade etti.

Kariyer günlerine katılan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) yetkilisi Esma Nur Yalçınkaya’da yaptığı açıklamada, "Bu fuarda yer aldığımız için bizde çok mutluyuz. Öğrencilerin yoğun bir ilgisi var. Öğrencilerimize derneğimizin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, düzenlenen söyleşiler ve topluluk etkinlikleriyle katılımcılara değerli bilgiler sunarken, fuar süresince gerçekleşen çekilişler ve sürpriz hediyelerle katılımcılar keyifli anlar yaşadılar. KÜN Kariyer Fuarı, ikinci gününde, öğrencilere iş dünyasıyla tanışma ve kariyerlerini şekillendirme fırsatları sunmaya devam edecek.