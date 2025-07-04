Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde traktörün römorkundan sulama kanalına düşen 4 kişiden 1’i kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde saman balyası taşıyan traktörün üzerinde bulunan 4 kişi, traktörün sallanması sonucunda Kızılırmak’a bağlı olan sulama kanalına düştü. Suya düşen 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, M.A. (20) ise suyun içinde gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında kaybolan M.A.’yı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Aksaray Sualtı Dalgıç Ekibi ile Yozgat, Niğde ve Kayseri’den de ekipler katılacak.