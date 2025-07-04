Rize’nin yüksek kesimlerinde yağan kar turizm faaliyeti için Rize’ye gelen turistleri de şaşırttı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Rize’de de kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Rize’ye gelerek vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerde bu eşsiz doğanın beyaz örtüye bürünmesinden nasibini aldı. Kaçkar Dağları’nın eteklerinde bulunan Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 450 rakımlı Başyayla da tamamen beyaza büründü.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Kaçkar Dağları’nın kendilerine sürpriz yaptığını dile getirerek "Bugün 4 Temmuz 2025. Kaçkar Dağları ve yaylalar kara büründü. Kaçkarlar bize sürpriz yaptı. Her zaman olduğu gibi Kaçkar Dağları bizi sürpriz ile başladı" ifadelerini kullandı.