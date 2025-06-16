İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Nof Hava Üssünü ziyaretinde yaptığı açıklamada "Tahran’daki sivillere ‘Tahran’ı boşaltın’ diyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile birlikte Tel Nof Hava Üssünü ziyaret etti. İran saldırılarına ilişkin hava kuvvetlerini öven Netanyahu, "İsrail’in küresel hayranlık ve ulusal birlikle zafere doğru ilerlediğini" söyledi. Netanyahu, İran saldırılarının hedeflerine değinerek "İki hedefimize ulaşma yolundayız: nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak. Tahran semalarını kontrol ettiğimizde, sivillerimizi hedef alan, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürmeye gelen suçlu İran rejiminin aksine, düşmanın hedeflerini vuruyoruz. Tahran’daki sivillere ‘Tahran’ı tahliye edin’ diyoruz ve harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Zafere doğru ilerliyoruz ve bu kahraman pilotlarımız sayesinde oldu. Muhteşem ekiplerimiz de inanılmaz bir iş çıkarıyor. Bu, zafere ulaşacağımıza dair umudun temel bir parçasıdır"