Nesine 2. Lig Yükselme Play-off Finalinde Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek 1. Lig'e yükselmeyi başardı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Mustafa Savranlar
Muşspor: Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, Erkam Reşmen, Yusuf Yıldırım, Cumali Bişi (Halil Yılmaz dk. 82), Ersel Aslıyüksek, Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle dk. 63), İlker Günaslan (Bilal Budak dk. 73), Stanley Nka Ohawuchi (Ferdi Burgaz dk. 73), Seçim Can Koç
Yedekler: Mert Kula, Serkan Odabaşoğlu, Selman Faruk Dibek, Cem Çelik, Emirhan Karagülle, Enes Çetin, Mustafa Emin Taşdemir
Teknik Direktör: Fatih Çardak
Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mustafa Şengül, Miraç Acer, Abdullah Aydın, Mert Miraç Altıntaş (Mehmet Manış dk. 80), Bünyamin Balat (Ali Doğan dk. 46), Ahmet Ülük, Barış Sağır, Mertan Öztürk (Berkay Doğan dk. 88)
Yedekler: Ömer Karslıoğlu, Şahverdi Çetin, Mehmet Yıldızaç, Vural Altan, Emir Kireççi, Enes Erol, Melih İnan
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Mertan Öztürk (dk. 24), Miraç Acer (dk. 61) (Mardin 1969 Spor), Bilal Budak (dk. 73) (Muşspor)
Sarı kartlar: Ali Doğan, Ömer Kahveci (Mardin 1969 Spor), Muhammet Fatih Yıldırım, Seçim Can Koç (Muşspor)