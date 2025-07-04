Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü doğal güzelliklerinin yanında son zamanlarda bölgede yaşayan ayılarla gündeme geliyor.

Doğal yaşam alanı olan ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü ve çevresinde vatandaşlar günübirlik ziyaretler gerçekleştirerek, doğanın ve bölgenin fotoğraflarını çekiyor. Bölgede belgesel çekimi yapan bir ekip, önceki gün Nemrut Krater Gölü kenarına gitti. Konsept olarak kek pişirmeye başlayan ekibin bu kez misafiri ayılar oldu. Belgesel ekibi çadır kurarak burada çekimler yapmak üzere hazırlık yaptığı sırada ayılar pişirilen kekin kokusuna geldi. Önce ekibe saldıran ayılar, daha sonra kek ve malzemelere zarar verdi. O anları görüntüleyen ekipten yönetmen Atilla Görür, "Kek yapıp çekim sonrası yemek istedik. Ayılar nereden geldi anlamadık. Birden bire ortaya çıktılar. Ekipmanları darmadağın ettiler, kekleri de yediler. Canımızı zor kurtardık. Doğa harika ama burada kuralları ayılar koyuyor" dedi.

Olay sonrası ekip, çekimlerine ara vererek bölgeden ayrıldı. Nemrut Krater Gölü’nde ayıların sık görülmesi nedeniyle uzmanlar, bölgeye gidecek vatandaşlara ve ekiplerin dikkatli olmaları, yiyecekleri açıkta bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.