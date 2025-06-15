Balıkesir’in Necatibey Eğitim Fakültesi, köklü tarihinden gelen bir geleneği yeniden canlandırmak için önemli bir adım attı. 1910 yılında Karesi Darulmuallimin adıyla kurulan ve Türkiye’nin en eski öğretmen yetiştiren kurumlarından biri olan Necatibey Eğitim Fakültesi’nin bahçesinde yer alan ve 1930’lu yıllarda yapılmış olan tarihi havuz, yeniden inşa ediliyor.

Uzun yıllar boyunca fakülteden mezun olan öğrencilerin, eğitim hayatlarının son haftasında davul zurna eşliğinde havuza atlayarak kutlama yaptıkları bu havuz, kurumun hafızasında ve mezunların hatıralarında özel bir yer edindi. Ancak 2018 yılında dönemin idarecileri tarafından güvenlik endişesiyle yıkılarak üzeri kapatılan havuz, BAÜN yönetiminin girişimiyle yeniden fakülteye kazandırılıyor.

Necatibey Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Satıl, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurumlar gelenekleriyle yaşar ve güçlenir. Gelenekler, sadece geçmişe ait hatıralar değil, aynı zamanda kurumsal aidiyetin ve ortak kimliğin taşıyıcılarıdır. Necatibey Eğitim Fakültesi, yüzyılı aşan tarihinin her döneminde hem bilimsel hem de kültürel açıdan pek çok birikim oluşturmuştur. Bu havuz da sadece bir su yapısı değil, binlerce mezunumuzun hatıralarına, heyecanlarına ve mezuniyet coşkularına tanıklık etmiş bir simgeydi. Fakültemizde bu kültürel mirası yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla tarihi havuzumuzu aslına uygun şekilde yeniden inşa etmek için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde mezuniyet haftalarında bu köklü geleneği yeniden canlandırma fırsatımız olur. Bu konuda desteklerini gördüğüm DSİ bölge müdürlüğüne de teşekkürlerimi sunarım"

Tarihi havuzun yeniden yapılmasıyla birlikte, Necatibey Eğitim Fakültesi’nin köklü geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkma iradesi de bir kez daha ortaya konmuş oldu. Projenin tamamlanmasının ardından, geçmişten günümüze uzanan bu özel mezuniyet geleneğinin de yeniden yaşatılması planlanıyor.