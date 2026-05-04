NBA'de play-off turu tamamlanırken çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Detroit Pistons, Orlando Magic'i 116-94; Cleveland Cavaliers ise Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup ederek serilerini 4-3 kazandı ve çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Trabzonspor, Galatasaray zaferinin ardından düşüşe devam ediyor
Trabzonspor, Galatasaray zaferinin ardından düşüşe devam ediyor
İçeriği Görüntüle

NBA'de normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak tamamlayan Detroit Pistons, Orlando Magic'i 116-94 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Detroit, seride 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste üç maç kazanarak seriyi 4-3'e getirdi ve 18 yıl sonra ilk kez tur atladı. Pistons ayrıca, NBA tarihinde 3-1'den geri dönerek tur geçen 15. takım oldu. Detroit'te Cade Cunningham 32 sayı, 1 ribaund ve 13 asistle öne çıkarken, Tobias Harris 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Orlando'da ise Paolo Banchero'nun 38 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansı yeterli olmadı.

Son çeyrek finalist Cleveland oldu

Normal sezonu Doğu Konferansı'nda 4. sırada tamamlayan Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup etti. Seriyi 4-3 kazanan Cleveland, çeyrek finalde Detroit Pistons'un rakibi oldu. Cleveland'da Jarrett Allen 22 sayı, 18 ribaund ve 2 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ve 1 asist, James Harden ise 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Toronto'da Scottie Barnes 24 sayı, 9 ribaund ve 6 asist, RJ Barrett ise 23 sayı, 4 ribaund ve 6 asist üretti ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

Çeyrek final eşleşmelerinde de 4 galibiyete ulaşan takımlar bir üst tura yükselecek.

Günün sonuçlarının ardından oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves

New York Knicks - Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers

Kaynak: İHA