Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynadığı maçta Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Ligin son haftalarında mücadeleler inanılmaz oluyor. Düşmeme mücadelesi verdiğimiz haftalarda Eyüpspor da bizimle aynı kaderi paylaşıyor. İster istemez tabii bu gerginlik üzerimizde oluşuyor. Oyuncularımız yine de mücadelelerini verdiler. Bugün farklı skorla da buradan ayrılabilirdik. Ama kaybettiğimiz bir şey yok. Sadece diğer haftalara taşıdığımızı düşünüyorum. 3 puanla bizi burada özellikle rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada inanılmaz bir yere taşırdı. Gerçekten güzel olurdu. Ama dediğim gibi önümüzde Alanya maçı var. Sonra içeride Konyaspor maçımız var. Biz bu maçlarda da layıkıyla oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz' diye konuştu.

Oyuncuları ve teknik heyeti verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Açıkalın, 'Kayserispor'un bir düşme endişesi taşımadan önümüzdeki 2 maçı kazanarak, ligde yoluna devam etmesini umut ediyor ve bunun da böyle olacağını biliyoruz. Zaman zaman oyunun düştüğü ya da yükseldiği anlar oldu. Mücadeleyi verdiğimizde kazanabileceğimizi biliyoruz. O yüzden oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçı kanacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.