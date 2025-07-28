Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sümer Mahallesi’nde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yollar ve parklar otlardan ve çöplerden arındırılırken eş zamanlı gerçekleştirilen sulama çalışmalarıyla Sümer Mahallesi ferahlık kazandı. Çalışmalar kapsamında yabani otlar biçildi ve yeşil alanlara gelişigüzel bırakılan çöpler, ekipler tarafından temizlendi.

Söz konusu çalışmaların ilçenin dört bir yanında sürdürüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; ‘’Göreve geldiğimiz ilk günden beri hedefimiz düzenli bakımlı güzel bir Nazilli. Bu doğrultuda ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Bu yıl artan sıcaklıklar ve yaşanan su kıtlığı nedeniyle ülkemiz genelinde olduğu gibi şehrimizde de parklarımızı yeşil tutmak oldukça zor bir hal aldı. Bu nedenle halkımızın su tasarrufu konusunda bilinçli davranması ve parklarımıza bırakılan çöpler konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.