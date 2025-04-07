Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı süresince binlerce kişinin kullandığı devlet karayolu güzergahında kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Bayram tatili boyunca artan araç ve yaya trafiği nedeniyle yoğun kullanılan Nazilli güzergahında, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşlara daha temiz bir ortam sunmak amacıyla temizlik çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında; yol kenarlarında biriken çöpler toplanırken, kaldırımlar ve duraklar da titizlikle temizlendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye rastgele atılan atıkların hem görüntü kirliliğine hem de çevre sağlığına zarar verdiğini belirterek, vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını istedi.

Çalışmaların rutin olarak sürdürüleceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bayramda süresince ve sonrasında ilçemizi ziyaret eden misafirlerimize ve hemşehrilerimize temiz bir çevre sunmak bizim önceliğimiz. Emeği geçen tüm temizlik personelimize teşekkür ediyorum. Halkımıza temizlik konusunda daha hassas olmaları için çağrıda bulunuyorum. Daha temiz bir Nazilli hep birlikte mümkün" sözlerini kaydetti.