E-scooter markası Navee, ST3 Pro, GT3 Max ve N65i ile V serisini Türkiye pazarına sunacağını duyurdu.

Performans odaklı e-scooter markası Navee, ST3 Pro, GT3 Max ve N65i ile V serisini Türkiye pazarına sunacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; sadece dört yıl içinde marka, e-mobilite satış büyümesinde 1 numaralı yeni marka haline geldi. Şirket, 30’dan fazla ülkede satılan 150 binden fazla scooter ile küresel satışlarda yüzde 700’lük bir artış yaşadı. Marka, iF Design ve Red Dot ödüllerini de kazandı.