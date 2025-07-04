Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, 4 Temmuz’da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) Komutanlıklarının devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Törenle birlikte SNMG-2’nin komutası Türkiye’den İtalya’ya geçti.

Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Müttefik Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Koramiral Didier Maleterre, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya’nın katılım sağladığı Tören, Türk ve İtalyan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından görevi devralan İtalyan komutan Tuğamiral Francesco Iavazzo bir konuşma yaptı. Törene üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

1972 yılında kurulan ve yaklaşık 52 yıldır Akdeniz’de NATO’nun caydırıcılığını sağlayan SNMG-2, eğitim ve tatbikatlarla 32 müttefik ülke arasında deniz güvenliği iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Komutanlık, rotasyon usulüyle müttefik ülkeler arasında paylaşılıyor. Bu kapsamda SNMG-2 Komutanlığı, 3 Aralık 2024 - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında beşinci kez Türkiye tarafından üstlenilmişti. Komuta gemisi görevini TCG Kemalreis fırkateyni yürütmüştü.

"Türkiye, NATO’nun deniz gücüne en fazla katkı sağlayan ülkelerden biridir"

Törende konuşan SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO deniz unsurlarına verdiği katkıya dikkat çekti. Türkiye’nin, SNMG-2’ye en fazla gemi katkısı sağlayan müttefik ülke olduğunu vurgulayan Avcı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO içindeki etkin rolünü anlattı.

Görev süresince gerçekleştirilen faaliyetleri özetleyen Avcı, deniz görev gücünün ilk olarak 1972’de ’NATO Akdeniz Çağrı Kuvveti’ adıyla kurulduğunu, 2007 yılından bu yana ise ’Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2)’ adını taşıdığını belirtti. Ayrıca SNMG-2’nin, NATO’nun 2024’te yürürlüğe giren yeni kuvvet modeli kapsamında 1’inci kademe (Tier-1) kuvvetler içinde yer aldığını ifade etti.

Görev grubunun temel işlevlerini; NATO’nun caydırıcılık ve savunma düzenine destek olmak, kriz bölgelerine hızla intikal edebilmek, denizlerde durumsal farkındalığı artırmak ve müttefik ülkelerle ortak tatbikatlar gerçekleştirmek şeklinde sırlayan Tuğamiral Avcı liman ziyaretleri ve eğitim faaliyetleriyle de NATO ortaklarıyla iş birliğinin geliştirildiğini belirtti.

SNMG-2 faaliyetlerinin TCG Kemalreis’te konuşlu karargah üzerinden yönetildiğini açıklayan Avcı, karargahta Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan’dan personelin görev yaptığını söyledi. Görev dönemi boyunca ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Portekiz gibi ülkelerden toplam 16 savaş gemisinin görev grubunda yer aldığını kaydetti.

Tatbikatlara da değinen Avcı, İspanya ev sahipliğinde Dynamic Mariner-25 ve Flotex-25, İtalya ev sahipliğinde Dynamic Manta-25, Mare Aperto-25, Med Strike-25 ve Yunanistan ev sahipliğinde Steadfast Dart-25 tatbikatlarına katılım sağlandığını, toplam 6 ülkede 20 liman ziyaretinin gerçekleştiğini aktardı. Bu ziyaretlerde mülki ve askerî makamlarla üst düzey temaslar kurulduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda görev sürecini değerlendiren Tuğamiral Avcı, Türkiye’nin NATO içindeki deniz gücüne dayalı katkılarını başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Görev, İtalya’ya devredildi

Törende SNMG-2 Komutanlığı, Tuğamiral Halil İlker Avcı’dan Tuğamiral Francesco Iavazzo’ya; SNMCMG-2 Komutanlığı ise Albay Kürşat Kurnaz’dan Yarbay Fortunato Genovese’ye devredildi.

Törene ayrıca Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Müttefik Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Koramiral Didier Maleterre, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya da katıldı.