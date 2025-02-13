NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ukrayna’ya asla bir barış anlaşması çerçevesinde NATO’ya üyelik sözü verilmedi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Rutte, "Burada, NATO’da, ABD’nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth’i ilk defa ağırlamaktan memnuniyet duydum. Hegseth, ABD’nin güçlü bir NATO ittifakına olan kalıcı bağlılığını ve tüm müttefiklerin yük paylaşımına adil katkı sağlamasına ilişkin beklentilerini dile getirdi. Ayrıca, (Ukrayna Savunma Bakanı) Umerov ile birlikte Ukrayna’daki durumu ele aldık. Tüm müttefikler, Ukrayna’da barış sağlanması konusunda hemfikir durumda. Hepimiz, Ukrayna’yı müzakerelere en iyi şekilde hazırlamamız gerektiği hususunda hemfikiriz. Yeni bir Minsk anlaşmasına değil, sürdürülebilir ve kalıcı bir barışa ihtiyacımız var. Putin’in kazanmasına izin veremeyiz" dedi.

"Savaş dönemi zihniyetine geçmeliyiz"

Toplantıda savunma harcamaları ve savunma üretiminin artırılması ihtiyacının da görüşüldüğünü ifade eden Rutte, "Caydırıcılığımızın ve savunmamızın uzun yıllar boyunca güvenilirliğini sağlamak için savaş dönemi zihniyetine geçmemiz gerekiyor. Ve sanayimizin de bizimle birlikte bu dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi.

Toplantıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barış girişiminin de konuşulduğunu ifade eden Rutte, "Görüşmelerimizde, Ukrayna’ya desteğimizin devam etmesinin önemi vurgulandı. Bu destek, bu acımasız saldırganlık savaşının adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesi için kritik öneme sahiptir" dedi.

"Ukrayna her şartta ve her şekilde sürecin bir parçası olacaktır"

Ukrayna için barış müzakerelerinin Ukrayna’nın katılımı olmadan yapılamayacağı hususunda tüm NATO üyelerinin hemfikir olup olmadıkları konusunda bir soru alan Rutte, "Öncelikle, müzakereler başladığında Ukrayna’nın olabilecek en iyi konumda olmasını sağlamamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu konu Ukrayna’yı doğrudan ilgilendirdiği için, Ukrayna her şartta ve her şekilde sürecin bir parçası olacaktır. Aynı zamanda, sonuçların kalıcı olması gerektiği konusunda tam bir görüş birliği içerisindeyiz. Dün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de belirttiği gibi, Minsk-3 anlaşmasını tekrar yaşamak istemiyoruz" dedi.

"Ukrayna, müzakerelere zayıf bir pozisyonda mı başlayacak?"

ABD Başkanı Trump’ın müzakerelerin kısa süre içerisinde başlayacağını açıkladığı ve Ukrayna’nın müzakerelere zayıf bir konumda mı başlıyor olacağı yönünde bir soruya cevabında Rutte, "Sizinle tam olarak aynı fikirde değilim çünkü müzakereler başlasa bile birinci veya ikinci günde sona ermeyecek. Dolayısıyla, bu süreç boyunca görüşmelerin başarılı olmasını sağlamamız gerekiyor. Barış anlaşmasının yapılması önemli ancak Putin’in Batı’nın birlik içinde olduğunu ve Ukrayna’nın zafere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm desteği alıyor olduğunu anlaması çok önemli. Ayrıca müzakereleri, yalnızca sonucundan tamamen emin olduğumuzda yani ortaya çıkacak sonucun kalıcı ve sürdürülebilir olacağı garanti edildiğinde tamamlayacağımızı da anlaması gerek" dedi.

"Putin, çetin bir müzakereci"

Putin’in savaşı bitirmeyi gerçekten istediğine inanıp inanmadığı yönündeki bir soru üzerine Rutte, "Tabii Başkan Putin’in aklında ne olduğunu tam olarak bilemem, siz de bilemezsiniz. 2010-2014 yılları arasında önceki görevim sırasında onunla birçok toplantı gerçekleştirdim. Kendisi çetin bir müzakereci ve oldukça öngörülemez biri. Ancak nihayetinde barış anlaşması yapmak istiyorsak, onun da masada olması gerek. Çünkü bu saldırganlık savaşını başlatan kişi kendisidir. Bu nedenle görüşmeleri öyle bir şekilde yürütmeliyiz ki, ortaya çıkan sonuç tüm dünya tarafından güçlü bir anlaşma olarak görülsün. Hint-Pasifik bölgesindeki Çin gibi ülkeler, Kuzey Kore ve hatta Orta Doğu’da İran gibi ülkeler, Batı’nın kazandığını açıkça görmeli" dedi.

"Bu savaşı bitirmek istiyoruz"

Barış müzakerelerinin Rusya’nın elini güçlendirmesi ve Rusya’nın Ukrayna’nın ardından başka bir ülkeye saldırma ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında Rutte, "Barış müzakerelerinin sonucunu görmedik çünkü henüz başlamadı. Ancak bugün burada, Beyaz Saray dahil tüm müttefiklerin bir konuda hemfikir olduğunu gördüm. Ortak kanaat, Ukrayna’da barışı sağlamalıyız ve bu korkunç durumu, bu saldırganlık savaşını sona erdirmeliyiz. Her iki tarafta yüz binlerce insan hayatını kaybetti veya ağır yaralandı. Bu gerçekten dehşet verici. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Ancak müzakereleri öyle bir şekilde yürütmeliyiz ki, sonuç iki açıdan sağlam olsun. Birincisi, müzakereler Batı için yenilgi olarak görülmemeli. İkincisi, sonuç kalıcı olmalı ve bir daha asla sorgulanmamalı. 2014’te Kırım’ın ilhakı ve Minsk anlaşmalarında yaşadığımız durumun tekrarlanmasına izin veremeyiz" dedi.

"Ukrayna’ya asla söz verilmedi"

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine ilişkin soru üzerine Rutte, "Washington’da Ukrayna’nın gelecekte NATO’ya üye olacağına yönelik bir taahhütte bulunuldu. Ancak barış görüşmeleri başladığında bu görüşmelerin kesin surette Ukrayna’nın NATO üyeliği ile sonuçlanacağı yönünde bir mutabakata hiçbir zaman ulaşılmadı. Bu olabilir, ancak bu asla açık bir şekilde ifade edilmedi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya bir daha saldırmaya kalkışmamasını sağlamanın kritik bir mesele olduğunu ve Ukrayna’ya ileriye dönük güvenceler verilmesi için farklı yollar düşünülebileceğini ifade eden Rutte, "Ancak Ukrayna’ya asla bir barış anlaşması çerçevesinde NATO’ya üyelik sözü verilmedi" dedi.