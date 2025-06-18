Gastronomi şehrinin yıldızı parlayan markası Namık Baydar günlük 70 çeşit yöresel ev yemekleri ile turizmcilerinde dikkatini çekti.

Geçtiğimiz ramazan ayında önceki sezon masterchef şampiyonu Esra Tokelli’yi ağırlayan Namık Baydar sofrası tam not alırken, takipçilerin paylaşımı ve beğeni butonu artı etkileşim Türkiye’nin her köşesinden yeni takipçilerin oluşmasına katkı sağladı.

Gastronominin başkenti Gaziantep’in 400 kadar yemek çeşidini yaşatmaya çalışan Namık Baydar, haber sunucusu Murat Dada’nın sempatik yarışmasına konu oldu ve bayram yuvalaması dolma sarma ve kabak tatlısının farklı çeşidiyle yemek severlere gastronomi aşıklarına sezona hazırız müjdesi verdi.

Bu günlerde ise haber kanalları ve internet haberciliğinde çok önemli bir takipçiye sahip site temsilcilerinin ziyaretine ev sahipliği yaptı

Namık Baydar, Yöresel Antep Sofrası sloganıyla gastronomi şehrini en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. 8 milyon a yakın takipçisiyle haber7 grubu temsilcisi Kübra ve gezelim temsilcisi Özge hanım, Namık Baydar’ı takip edeceklerini inanılmaz lezzetleri keşfettiklerini ve ara sıra yemek tariflerini de gezelim ve yasemin adlı sitelerinden yayınlayacakları müjdesini verdiler.