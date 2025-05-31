Geçtiğimiz günlerde çıkan ilk kombine biletin ardından ziyaretçilerden gelen yoğun talebe kayıtsız kalmayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, farklı müzeler için de yeni kombine biletlerin satışına başlandığını duyurdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerden gelen yoğun talep üzerine kültür ve sanat alanında önemli bir adım attı. Daha önce ilk kombine bilet uygulamasını Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi ile hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer müzeler için de kombine bilet satışını başlattı.

Tam bilet ücreti 70 TL, indirimli bilet ücreti 40 TL olan Hamam Müzesi, Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi ve Ergün Başar Portre Galerisi’nde de yeni uygulama başladı. Buna göre Hamam Müzesi, Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi ve Ergün Başar Portre Galerisi de ziyaretçiler tarafından yeni kombine biletle gezilebilecek. Yeni kombine bilet sayesinde ziyaretçiler, tam bilet için 100 TL, indirimli bilet için ise sadece 50 TL ödeyerek 2 müze ve 1 sanat galerisi gezme imkânı bulacaklar.

Büyükşehir Belediyesi, kombine biletlerin hem Hamam Müzesi gişesinden hem de Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi ve Ergün Başar Portre Galerisi gişelerinden temin edilebileceğini duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kültürel miras ve sanatın daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yeni kombine bilet uygulamasıyla, hem kültür sanat tutkunları hem de aileler daha ekonomik ve pratik şekilde şehrin önemli kültür merkezlerini keşfetme imkânı yakalayacaklar.