Kuruluşunun 50. yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), alanında uzman konukları ağırlamaya devam ediyor.

Üniversitenin kuruluş yıldönümü etkinliklerinin son konuğu eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat oldu. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Doç. Dr. Özgür Bolat, "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" konusunu ele aldı.

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumu

Program öncesinde kısa bir konuşma yapan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ’nün Türkiye’de 50. yılını dolduran köklü üniversitelerden biri olduğunu vurguladı. 50. yıl faaliyetlerinin farklı etkinliklerle devam ettiğini, özellikle kuruluş günü olan 11 Nisan tarihinde güzel bir kutlama yapılacağını ifade eden Çiftçi; "Yıl boyunca akademik, sanatsal ve sportif birçok faaliyet düzenlemekteyiz. Bunların altyapıları da geniş bir ekip tarafından hazırlanıyor. Bursa gibi güzel ve tarihi bir şehrimizde üniversitemizin yarım asrı doldurmasını layıkıyla kutlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Doç. Dr. Sayın Özgür Bolat’a da 50. yıl etkinliği kapdamında vereceği seminerle bizlere sunduğu katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

‘’Çocuk yetiştirmek kendini yetiştirmektir’’

Dinleyicilerden gelen cevaplarla interaktif bir sunum yapan Doç. Dr. Özgür Bolat ise günümüzde birçok insanın bireysel başarılarıyla mutlu olmaya çalıştıklarını ve bunun devamı için sürekli başarılı olması gerektiğini açıkladı. Çocuk yetiştirmenin bireyin kendini yetiştirmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Bolat, "Kazanmaya bağlı bir mutluluk sürdürülebilir değildir. Onun için bir ortamda öğretmen veya aile ne kadar çok ödül kullanırsa, çocuk da o kadar performans odaklı olur ve kolay işleri seçer. Bu da gelişimi durdurur ve ilerleyemez. Onun için çocuklarımızı asla performans odaklı yetiştirmemeliyiz" diye konuştu.

Büyük ilgi gören seminer, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.