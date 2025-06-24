Bursa’da kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki cadde ve sokakları da sağlıklı hale getirmek için mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesindeki 12.5 kilometrelik güzergahı daha konforlu hale getiriyor.

Bursa’da ulaşım sorununu en aza indirmek için bilimsel veriler ışığında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını ise kent merkezinin yanında ilçelerde de kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesi Sincansarnıç, Kocakoru, Ağaçlı ve Killik mahallelerini kapsayan 12.5 kilometrelik güzergahın daha konforlu hale gelmesi için mesai harcıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yolun 7 kilometrelik kısmı sathi kaplama yapılırken, kalan 5.5 kilometrelik kısmında işlemler tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, vatandaşların trafikte daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi için bozuk zeminleri de yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin dört bir tarafında hem altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini hem de üst kaplamaları tamamladıklarını söyledi. Vatandaşların trafikte daha konforlu ve güvenli bir şekilde hareket etmesini arzuladıklarını belirten Başkan Bozbey, 17 ilçede yolların sağlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.