Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, saha içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaları halinde şampiyonluğun geleceğine inandığını belirterek, "Kulübümüz her zaman beklenilenin tersini gösterip insanları şaşırtmıştır. İnşallah biz de bunu başaracağız" dedi.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek sezona moralli başlayan Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, açıklamalarda bulundu.

"Emek veriyoruz, tabii ki insan karşılığını almak ister" diyen Eskihellaç, geldiği seviyeyi bir başarı hikayesi olarak görüp görmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Başarı öyküsü müdür olabilir ama 3. Lig’de oynarken bunu düşünmüyordum. Belki hayalini bile kuramıyor olabilirim çünkü o dönemde şartlar öyleydi. Genç kardeşlerimize klasik olacak ama samimiyetle çalışmayı ve kalplerini iyi tutmayı tavsiye ediyorum. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur. Zaten hepsi aslan gibiler. İnşallah onlar da gönüllerindekini yakalar ve emeklerinin karşılığını alırlar."

"Gönül ister ki altyapıdan çıkar çıkmaz bu formayı terletelim ama bazen olmuyor"

Trabzon’un zor bir şehir olduğunu belirten Mustafa Eskihellaç, "Altyapıdan çıkan oyuncuların tecrübe eksikliği ve memleketimizin zorlukları var. O genç yaşta bu baskıyı ve stresi yönetebilmek kolay değil. Dışarı gidince tecrübe kazanıyoruz. Geri geldiğimizde işimiz kolay olmuyor ama daha güçlü oluyoruz. Ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Buraya 27 yaşında gelmiş olmam bir avantaj olabilir. Belki 20 yaşında burada olsaydım, istediklerimi yapamayabilirdim. Milli Takım nasıl oldu? Belki o dönemlerde burada olsaydım bu da nasip olmayabilirdi. Hayat bu; herkesin kendi yolu var. Ama kardeşlerim eğer başarılı olmak istiyorlarsa, onlara tavsiyem kendilerini geliştirebilecekleri, psikolojik olarak iyi seviyeye çıkarabilecekleri bir dönem geçirmeleridir. Sonra buraya geldikten sonra üzerinizdeki baskıyı kırabiliyorsunuz. Fatih hocam da ben de benzer şeyler yaşamış olabiliriz. Hiçbir yere gitmeden bizi Avrupa’da iyi şekilde temsil eden arkadaşlarımız da oldu. Gönlüm ister ki hepimiz altyapıdan çıkar çıkmaz bu formayı terletelim ama bazen olmuyor. Olmadığında da doğru yolu seçip buraya adım atmak gerekiyor."

"Trabzon benim için dünyanın en güzel şehri. Kulüpte dünyanın en güzel takımı"

Trabzon’un dünyanın en güzel şehri olduğunu vurgulayan Eskihellaç, "Farklı takımlarda oynarken her izin günümde buraya geliyordum. Ailem ve arkadaşlarım burada olduğu için şehir olarak hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Arkadaşlarım beni çok güzel karşıladı, bu da işimi kolaylaştırdı. İlk maçıma da hemen çıktım. İlk anlar benim için çok önemlidir ve bu süreç iyi geçti. Ailem burada, şehir olarak zaten bir problemim yoktu. Benim için dünyanın en güzel şehri, bu kulüp de dünyanın en güzel takımı. Bu formayı çok istiyordum. İnsan sevdiğine kavuşunca bütün kalbiyle ve azmiyle mücadele eder. Bana bu süreçte çok yardımcı oldular. Geldiğimde Şenol Güneş vardı ve bana çok destek oldu. Daha önce sol açıkta ve orta sahada oynadım, şimdi ise sol bek olarak görev yapıyorum. Hocamız bana nerede güveniyorsa elimden gelenin en iyisini yaparım. Önemli olan bu forma için sahada olmak. Takımımız hangi mevkide daha faydalı olacağımı düşünüyorsa orada forma giymek isterim" ifadelerini kullandı.

"Eren Elmalı benim kardeşim gibidir"

Eren Elmalı ile kıyaslanmasıyla ilgili olarak ise Mustafa Eskihellaç, "Eren Elmalı benim kardeşim gibi. Milli Takım’da beraberdik. Çok başarılı olmasını isterim. O da buraya emek verdi. Gittiği yerde başarılı olmasını isterim. Eren de, Ferdi de, ben de inşallah uzun yıllar Milli Takım formasını giyeriz. Hangimiz giyersek giyelim elimizden gelenin en iyisini yaparız. İnşallah onlar da, ben de verdiğimiz emeğin karşılığını alırız. Kıyas yapmak istemiyorum. İnşallah hepimiz için her şey iyi olur" dedi

"Galibiyetle başlamak önemliydi"

Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak ise Mustafa Eskihellaç, "İlk maçlar her zaman zorlu geçer. Her sezon bunun zorluğunu yaşıyoruz. Stadyumda ambiyans çok iyiydi. İlk maçta galibiyetle başlamak önemliydi. 3 puanla başlamak bizim için büyük bir moral oldu. Kasımpaşa maçını da aynı şekilde galibiyetle geçmek istiyoruz. Sonra evimizde oynayacağız. Amacımız galibiyetlerle devam etmek" sözlerini sarf etti.

"Şenol Güneş ve Fatih Tekke’den çok şeyler öğrendim"

Şenol Güneş ve Fatih Tekke’den çok şeyler öğrendiğini belirten bordo-mavili oyuncu, "Kulübümüzün iki önemli ismi ile arka arkaya çalışmak kimseye nasip olmaz herhalde. İkisinden de çok şeyler öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Onlarla vakit geçirdikçe tecrübelerini his ettikçe bizde gelişiyoruz. Bir bakışında bir tavrından anlıyoruz. Neleri doğru yaptığımız neleri yanlış yaptığımızı anlayabiliyoruz. Sağ olsunlar övgülerini de eleştirilerini de çok doğru zamanda yapıyorlar. Bu kulübün efsanesi olmak çok güzel bir duygu ama bu kulübün bir efsanesi olmasam da bu formayı sonuna kadar giyerek temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

"Arkadaşlık ortamımız çok iyi"

Takımda arkadaşlığın çok iyi olduğunu belirten savunma oyuncusu, "Aramızda bu grubu bozacak sıkıntı çıkartacak kimse yok. Kolay değil bu grubu idare etmek. Herkesin hayatı var. Buraya geldiğimde büyük bir keyif alıyorum. Takımda genç kardeşlerim var onlara takılıyorum. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Kulüp çalışanlarıyla da aramız çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Fatih hoca ilk geldiğinde bana milli takıma gideceğimi söylemişti"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin oyun anlayışını, hocanın takımın başına gelmeden de takip ettiğini belirten Mustafa Eskihellaç, "Fatih hoca ilk geldiği zamanlarda bana milli takıma gideceğimi söylemişti. Bence güçlü bir oyunumuz var. Mevkii fark etmeksizin hocamız hepimize özgürlük tanıyor. Bazen kanat oyuncusunun önüne geçiyorum ama bunların hepsi bir plan dahilinde. Eksiklerimiz oluyor, artılarımızda oluyor ama önemli olan hocamızın istediklerini yapabilmemiz. Hocamız bizi özgür bırakıyor. Benim hücumda bu kadar görünüyor almamın sebeplerinden biri de bu olabilir" dedi.

"Benimde hayalim şampiyonluk"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Eskihellaç, "Kimin ne yaptığı, nerede ne yazdığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim işimiz sahada. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapar, kulübümüze gerektiği gibi hizmet edersek, inanıyorum ki şampiyonluklar gelecek. Benim de hayalim zaten şampiyonluk. Kulübümüz bugüne kadar hep beklenilenin tersini gösterip insanları şaşırtmıştır. İnşallah biz de tam tersini ispatlayan bir grup oluruz. İnancımız bu yönde" şeklinde konuştu.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, tedavisine başlanan Anthony Nwakaeme katılmadı. Sağ diz yan bağlarında hafif zorlanma bulunan Paul Onuachu ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Viktor Zubkov ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.