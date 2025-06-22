Muşspor, genç orta saha Bilal Budak’ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-beyazlı kulüp, son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı forması giyen genç orta saha oyuncusu Bilal Budak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferle ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, "Geleceğe yatırım niteliğinde bir transfer gerçekleştirdik. Bilal Budak, genç yaşına rağmen sahadaki duruşu ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Kendisine Muşspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.