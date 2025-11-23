MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, Antalya iş dünyası temsilcileriyle önceki gün bir araya gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a kentin kalkınmasına katkı sunacak projeleri ve MÜSİAD’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Antalya’nın ticaret hacmini büyütmeye, turizm gelirlerini çeşitlendirmeye ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Başkan Akgül, MÜSİAD Antalya’nın sanayi, ticaret ve ihracat alanlarında hazırladığı rapor ve proje önerilerini de sunarak, şehir ekonomisinin güçlenmesi için kamu–sivil toplum iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bakan Bolat’ın, Antalya’nın stratejik konumunun Türkiye’nin ihracat hedefleri açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladığı toplantıda, iş dünyasının talepleri, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı istişare edildi. Katılımcılar, özellikle ihracatın artırılması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi başlıklarında ortak çalışma alanları oluşturdu.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Antalya iş dünyasının üretimden ihracata uzanan tüm süreçlerde daha güçlü bir konuma gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentimizin potansiyelini artıracak her adımın takipçisi olmaya devam edeceğiz."