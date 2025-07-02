Türkiye genelinde uygulanacak Depozito Yönetim Sistemi’nin yaygınlaştırılması kapsamında pilot illerden biri olan Samsun’da saha çalışmaları başladı. Bu kapsamda Türkiye Çevre Ajansı heyeti, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nı(TSO) ziyaret etti. TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Depozito Yönetim Sistemi’ne her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Başkan Yardımcısı Dr. Zübeyr Dedeoğlu ve Çevre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çelik, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi Samsun Saha Koordinasyon Toplantısı nedeniyle geldikleri kentte, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Samsun, pilot uygulamanın merkezinde

Ziyarette ayrıca Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Terme TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ekmekçi, Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Erol ve TOBB Çevre Müdürü Mert Kuleoğlu da hazır bulundu. Heyet, görüşmede çevre dostu bir Türkiye hedefi doğrultusunda ulusal çapta hayata geçirilecek olan Depozito Yönetim Sistemi’nin pilot iller arasında yer alan Samsun’daki uygulama süreci, yapılacak saha çalışmaları ve iş birliği imkanları hakkında istişarede bulundu.

Murzioğlu: "Her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin ülke geleceği açısından son derece değerli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilecek Depozito Saha Yönetim Sistemi, çevresel farkındalığın artırılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması açısından hayati öneme sahiptir. Samsun’daki Oda ve Borsa camiası olarak bu sürece tam destek veriyoruz. Depozito Yönetim Sistemi, sürdürülebilir çevre politikaları açısından çok önemli bir adım. Bu konuda üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Pirinççi: "Geri dönüşüm bir tercih değil, zorunluluk haline geldi"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ise konuşmasında, geri dönüşümün bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Bu sistemle birlikte Türkiye genelinde plastik, cam, metal ve kompozit ambalajların doğaya karışmadan yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu hem çevreye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Projeye desteğiniz çok değerli ve önemli. İlginize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret anı takdiminin ardından sona erdi.