Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, sınav sürecindeki öğrencilerin ailelerine destek olmak amacıyla "Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi" programını hayata geçiriyor. Ücretsiz düzenlenecek eğitimler, belediyenin üç ayrı noktada yer alan kadın danışma merkezlerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, düzenlenecek ‘Sınav Dönemi Ebeveyn Eğitimi’nde öğrencilerin sınav kaygısını anlama ve yönetme, zaman kontrolü, çalışma ortamı desteği, psikolojik ve akademik destek, stres yönetimi, sağlıklı iletişim yöntemleri ve motivasyon artırma teknikleri üzerinde duracak. Psikologlar tarafından verilecek eğitimlerle, ebeveynlerin çocuklarına karşı daha bilinçli hareket etmeleri ve daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri hedefleniyor. Aynı zamanda programla ailelerin de kaygılarının azaltılacağı öngörülüyor.

Eğitimler ilk 9 Mayıs Cuma saat 10.00’da Alyazma Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleşecek. Ardından ise 16 Mayıs Cuma saat 10.00’da Giritli Kadın Danışma Merkezi ve 23 Mayıs Cuma saat 10.00’da Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’nde devam edecek.