Muratpaşa Belediyesi Diyetisyeni Tuğçe Karakuş, Kurban Bayramı boyunca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muratpaşa Belediyesi Diyetisyeni Tuğçe Karakuş, Kurban Bayramı’nda etin doğru ve sağlıklı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. "Kurban eti kesildikten sonra hemen tüketilmemeli" diyen Karakuş, etin buzdolabına alınmadan önce 10-12 saat dinlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Kırmızı etin pişirme yöntemlerine de değinen Karakuş, "Haşlama, ızgara ya da sote şeklinde pişirmek en sağlıklı yöntemlerdir. Kuyruk yağı ve sakatat kullanımından ise kaçınılmalıdır" dedi.

Mangal yapacaklara da seslenen Karakuş, "Et, ateşten en az 15 cm uzaklıkta pişirilmeli" uyarısında bulundu. Karakuş ayrıca etin sindirimini kolaylaştırmak için yanında bol yeşillikli salata tüketimi, günde 2-2,5 litre su içilmesi ve günde 45 dakika yürüyüş yapılması önerilerinde bulundu.

Kişiye özel diyet desteği

Muratpaşa Belediyesi, ücretsiz sunduğu diyetisyenlik hizmetleriyle ilçe sakinlerinin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasına ve obeziteyle etkin bir şekilde mücadele etmesine destek oluyor. Görüşmeler sırasında bireylerin mevcut beslenme düzeni değerlendirilerek, kaçınılması gereken yiyecekler, sağlıklı kilo verme yöntemleri, dengeli beslenme prensipleri ve bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler paylaşılıyor. Her danışan için kişiye özel diyet listeleri hazırlanıyor ve düzenli takip sağlanıyor.