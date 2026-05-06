Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi' programı Muratlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa'da başlayan 'Sağlıklı ve Dengeli Beslenmenin Önemi' programının ikinci etabı Muratlı Gençlik Merkezi'nde vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Programda, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Diyetisyen Dr. Hamit Can tarafından sağlıklı beslenmeye ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı. Dr. Can, dengeli beslenmenin temel ilkelerinin yanı sıra yetersiz ve dengesiz beslenmenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Etkinlikte ayrıca vücut kitle endeksi, kalori açığı, glisemik indeks ve insülin direnci gibi konular ele alınırken, günlük protein, karbonhidrat ve yağ tüketimine ilişkin öneriler de katılımcılarla paylaşıldı. Beslenmeye bağlı kronik hastalıklar, diyet türleri ve besin grupları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona ererken, etkinliğin önümüzdeki günlerde Tekirdağ genelinde farklı noktalarda devam edeceği belirtildi.