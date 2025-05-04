Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, 10-1’lik Boluspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, şike söylemlerine tepki göstererek, "Herkes kendi ayıbının hamalıdır. Kusur arayan kendine baksın" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, Kocaeli’de karşılaştığı Boluspor’a 10-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, kendilerine yönelik şike söylemlerine tepki gösterdi. Uçkun, "Sahada oynayan oyuncularımız genç. Bunu defaten söylüyoruz. Malatya’nın büyük camia olduğunu herkes bilsin. Şu an sıkıntı içinde olabiliriz ama bu çocuklar geçen hafta 9-0 yenildi, bugün 10-1 yenildi. Söylenen çirkin lafları söyleyeyim, tüm Türkiye duysun. Iğdır’a maç vermişiz. Maç verip 9-0 yenildiysek, Bolu’ya da maç verip 10-1 mi yenildik. Bunlar 17-18 yaşındaki çocukların yanında söylenecek şeyler mi? Madem şampiyonluğa, play-offa oynuyorsunuz aranızdaki müsabakalarda bunları halledin. Bize gelince gücünüz yettiği kadar atmayı biliyorsunuz. Yeni Malatya kimsenin masasının mezesi olacak takım değildir. Onlara laflarını iade ediyoruz. Bu takımın teknik sorumlusu olarak 90 yılındaki sezonu hatırlatıyorum. Türkiye’de ilk defa şikenin belgeli tespiti yapıldı. Malatyaspor’da o takımlardan biriydi, küme düştü. Herkes kendi ayıbının hamalıdır. Kusur arayan önce kendi heybesine baksın. Bize maç sattı diyenler önce kendilerine bakacaklar" diye konuştu