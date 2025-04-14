Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "58 yaşında biri olarak antrenörlük hayatımda 7-0 yenildiğimiz 5-6 maç var. Ama hayatımda en çok sevindiğim; en son Osman’ın attığı gol oldu. Bazı şeylerden biz ders alıyoruz ve ders alınacak olarak Kocaelispor’u örnek gösteriyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Kocaelispor’a konuk olan Yeni Malatyaspor sahadan 7-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Maç öncesinde yaptığımız görüşmede şunu dedim, tekrarlayayım; Kocaeli büyük bir camia. Şampiyonlukları hayırlı olsun ama bizim ne şartlarda ligde mücadele ettiğimizi şu haftaya kadar herkes biliyor. 17-18 yaşındaki takımımızla gurur duyarak bu ligde mücadele ediyoruz. Kocaelispor ile kaderimiz aynı. 1999 depremini yaşayan kulüp. Sonrasında ekonomik krizle takımın tökezlemesi ve ardından kent olarak bu olaya odaklanıp tekrardan Bölgesel Amatör Lig’den Süper Lig’e gelen övgüyle bahsedilecek süreç var. 6 Şubat depremiyle de aynı yaraları yaşadık. Aynı şekilde de devam etmekte. Şunu ima etmek istiyoruz; biz genç takımız. Sizler bunu yaşadınız. Geçmişte Yeni Malatya takımının 9-0 galibiyetiyle sonuçlanan müsabaka bu sezon da baz alındı. Bugün de alındı. Ama hiç gereği yoktu. İki takım da kardeş takımdır. Ama sahada 17-18 yaşındaki çocukların psikolojileri var. 58 yaşında biri olarak antrenörlük hayatımda 7-0 yenildiğimiz 5-6 maç var. Ama hayatımda en çok sevindiğim; en son Osman’ın attığı gol oldu. Bazı şeylerden biz ders alıyoruz ve ders alınacak olarak Kocaelispor’u örnek gösteriyoruz. Kocaelispor’un şampiyonluğunu canı gönülden kutluyoruz. Bu takımın düştüğü durumdan bir an önce kurtarılması ve eski günlerine dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.