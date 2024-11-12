Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Muradiye Mahallesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı’nda çimlendirme çalışması gerçekleştirdi. Çim ekiminin yanı sıra bakım çalışmasının da gerçekleştirildiği parkta artık çocuklar ve aileleri çok daha mutlu olacak.

Halkın mutluluğu ve huzuru için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan parklarda çimlendirme çalışması gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çim ekimi Muradiye Mahallesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkı’nda yapıldı. Çimlendirme çalışmalarının yanı sıra parkta bakım faaliyetleri de gerçekleştirildi. Yapılan çalışmanın ardından Muradiye mahallesinde yaşayan vatandaşlar ve çocukları artık çok daha konforlu ve yeşil bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkı’nda keyifle vakit geçirebilecek.

“Çocuklarımızın tebessümü bizim mutluluğumuz”

Muradiye mahallesinin sorunlarının uzun zamandır ihmal edildiğinin farkında olduklarını ve bu sorunların hızla çözümü için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ülkenin aydınlık geleceği olan çocukların yüzündeki tebessümü kalıcı hale getirmek için var güçleri ile çalışacaklarını belirtti. Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Muradiye mahallemizin sorunları uzun zamandır ihmal edilmiş ve bu dertlere derman bulunamamış. Göreve geldiğimiz tarihten bu yana Muradiye mahallemizin sorunları için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Muradiye Mahallemizde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkımız bakıma ihtiyaç duyuyordu. Ekiplerimiz hızla harekete geçerek Ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın daha konforlu bir oyun alanı ihtiyacı için park ve çim ekimi ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm olabilmek her şeye değer.”