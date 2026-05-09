Aydın'ın Germencik ilçesinde Meşeli Mahalle Muhtarı Bülent Yavuz tarafından Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Germencik Belediyesi'ne ait Sini Kahvaltı Evi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte mahallede yaşayan anneler bir araya geldi. Samimi atmosferde gerçekleşen programda annelere çiçek takdim edilerek Anneler Günü kutlandı. Etkinlikte konuşan Muhtar Bülent Yavuz, annelerin toplumdaki yerine dikkat çekerek, 'Anneler Günü vesilesiyle Meşeli Mahallemizin kıymetli anneleriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Kendilerine çiçek takdim ederek bu özel günlerini kutladık. Annelerimiz, hayatımızın en kıymetli değerleri, ailemizin ve toplumumuzun temel direğidir' dedi.

Anneler Günü'nün sadece sembolik bir gün olmadığını ifade eden Yavuz, annelerin her zaman sevgi ve saygıyla baş tacı edilmesi gerektiğini belirtti. Yavuz ayrıca başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını ifade etti. Muhtar Yavuz, programın düzenlenmesine katkı sunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye de teşekkür etti.