Forum Aydın'da Anneler Günü'ne özel hazırlanan atölyede çocuklar, annelerine kendi hazırladıkları çiçekleri hediye edecek. Anneler Günü'ne özel oluşturulan 'Hayal Duvarı' ise ziyaretçilere ailece paylaşılacak özel bir deneyim sunacak.

Ege'nin açık hava alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Forum Aydın, Anneler Günü kapsamında 9-10 Mayıs tarihlerinde anne ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği, eğlence ve paylaşım odaklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

9-10 Mayıs tarihleri boyunca devam edecek programda çocuklar için aktiviteler ve çocuk şarkıları eşliğinde oyun alanları da yer alacak. Küçük ziyaretçiler, kendilerine ayrılan alanlarda gün boyu eğlenceli vakit geçirecek.

Minik ellerden annelerine sevgi dolu kartlar

9-10 Mayıs'ta düzenlenecek özel atölyede çocuklar saksıya çiçek dikecek. Hazırlanan çiçekler etkinlik sonunda annelere hediye edilerek anlamlı bir hatıraya dönüşecek.

Hayaller duvarlara yansıyacak

Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise 'Hayal Duvarı' olacak. 9 ve 10 Mayıs'ta gerçekleşecek bu özel aktivitede çocuklar, anneleriyle birlikte büyük ölçekli boyama duvarında hayallerini renklerle ifade edecek ve ortak bir çalışma ortaya çıkaracak.