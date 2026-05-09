Forum Ankara'nın Anneler Günü'nde Biltek Okulları ve Decathlon iş birliğiyle gerçekleştireceği atölyelerde ziyaretçiler, hem eğlenceli vakit geçirecek hem de kendilerine özel ürünler hazırlayacak.

Alışveriş, spor ve eğlenceyi bir araya getiren alışveriş ve yaşam merkezi Forum Ankara, Anneler Günü kapsamında ziyaretçilerine sanat ve tasarım odaklı özel etkinlikler sunuyor. 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek programlarda katılımcılar hem keyifli vakit geçirecek hem de kendileri için özel ürünler hazırlama fırsatı yakalayacak.

Bilkent ve Decathlon iş birliğiyle

9 Mayıs'ta, Biltek Okulları sanat öğretmenleri eşliğinde gün boyu atölye aktiviteleri düzenlenecek. Ziyaretçiler farklı uygulamalarla el becerilerini ortaya koyarken, eğlenceli ve sosyal bir deneyim yaşayacak.

10 Mayıs'ta ise Decathlon iş birliğiyle termos boyama ve kişiselleştirme atölyesi gerçekleştirilecek. Katılımcılar kendi zevklerine göre termoslarını şekillendirerek kendilerine özel tasarımlar oluşturabilecek. Yapılan açıklamaya göre; etkinliğe, 8-9 Mayıs tarihlerinde Forum Ankara'da tek seferde 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler katılım sağlayabilecek. Kontenjanın 80 kişi ile sınırlı olduğu etkinlikte seanslar 15.00 ve 16.00 saatlerinde düzenlenecek.