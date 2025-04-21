Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’da çok sayıda hizmeti aynıçatı altında sunacak olan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı.

MUĞLA (İGFA) - Vatandaşlara yönelik sosyal hizmet yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’ın Yeşilbağcılar Mahallesi’nde Sosyal Hizmet Merkezi’ni ve Konak Mahallesi’nde Kadın Yaşam Merkezi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katıldığı törenle açtı.

Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP İl BaşkanıZekican Balcı, CHP İlçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇOK SAYIDA HİZMET AYNIÇATI ALTINDA SUNULACAK

Mülkiyeti Yatağan Belediyesi’ne ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürüldü. Yeni sosyal hizmet merkeziyle, dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmeti aynıçatı altında sunacak.

Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılışı yapılan merkezde “Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi”, “Engelli Nakil”, “Kırsaldaki Çınarlar”, “Sosyal Hizmet Atölyesi”, “Ergoterapi Merkezi” ve “Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi” gibi önemli alanlarda hizmet verilecek.

KADIN EMEĞİ VE DAYANIŞMASI İÇİN YENİ BİR MERKEZ

Yatağan Kadın Yaşam Merkezi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, kadın emeğini görünür kılmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla hizmete alındı. Merkezde kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri de yer alıyor.

NURAN BATO: “ÇOCUKLARIMIZIN SOSYALLEŞECEĞİ BİR MERKEZİMİZ OLDU”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezlerinden faydalanan engelli ailelerini temsilen konuşan Nuran Bato, “Bu hizmeti bizlere sunduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. Kısa Mola ve Ergoterapi Hizmetine ulaşmamız zordu ama artık çocuklarımızın sosyalleşeceği bir merkezimiz oldu. Bu hizmete ulaşabilmek bizim için çok önemli. Tüm aileler adına yürekten teşekkür ederim.”dedi.