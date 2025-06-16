Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 C Bilim Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Fuarda Muğla genelinden öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 50 proje sergilendi. Öğrencilerin yıl boyunca titizlikle üzerinde çalıştığı projeler büyük ilgi görürken, fuar renkli görüntülere sahne oldu.

Fuarın açılış törenine Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin vizyonuyla örtüşen projelere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün, Muğla’mızın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin bilime olan merakını ve emeklerini sergiledikleri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 Bilim Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz. Sergilenen her proje, gençlerimizin araştıran, sorgulayan, üretken bireyler olarak yetiştiğini gösteriyor" dedi.

Fuarda sergilenen projeler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelenirken, etkinlik öğrencilerin bilime olan ilgisini artıran ve onları yenilikçi düşünmeye teşvik eden anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.