Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantıda, ülke genelinde güvenlik ve asayiş hizmetlerinin değerlendirilmesi, mevcut güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve yeni uygulamaların ele alınması konuları görüşüldü. VKS üzerinden gerçekleştirilen toplantıya, Vali Akbıyık’ın yanı sıra Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla’da huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için tüm güvenlik birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.