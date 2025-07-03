Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması projesi çerçevesinde baraj ve göletlere 118 bin aynalı sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Doğal su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 2025 Su Kaynaklarının Balıklandırma projesi çerçevesinde, Kureyşler barajına 80 bin, Emrez göletine ise 38 bin olmak üzere toplamda 118 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.