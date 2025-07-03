Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlikte, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi ile orman yangınlarına karşı duyarlılığın artırılması konularında mahalle sakinlerine önemli bilgiler aktarıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, mahalledeki yaz kuran kursunda eğitim gören çocuklarla da bir araya gelen ekipler, Jandarma Teşkilatı hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Etkinlik sonunda çocuklara Türk Bayrağı hediye edilerek milli birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi.