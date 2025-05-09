Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde, ormanların sürdürülebilirliği ve sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyan 2025 yılı Silvikültür Tatbikatları başarıyla tamamlandı. Tatbikatlar, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, Silvikültür Daire Başkanı Mehmet Rıdvan Çörtü ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür tarafından yerinde takip edildi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve silvikültürel uygulamaların sahada uygulamalı olarak gösterildiği eğitim programı, bu yıl geniş katılımla gerçekleştirildi. Tatbikatlara; Çankırı Üniversitesi Orman Fakültesi, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü’nden akademisyenler ile teknik uzmanlar da katılım sağladı.

Tatbikatların ikinci günü olan 8 Mayıs Perşembe günü, Yılanlı ormanlarında düzenlenen uygulamalı eğitimlerde; Yılanlı, Muğla, Aydın, Nazilli, Milas, Yatağan ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlükleri aktif olarak yer aldı.

Silvikültür Daire Başkanlığı’ndan Şube Müdürleri Uğur Tüfekçioğlu, İsmail Cengiz Metin ve İsmail Hakkı Bari, yapılan uygulamalı eğitimlerde saha çalışmalarını detaylarıyla anlattı. Tatbikata ayrıca Muğla OBM Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller ile Şube Müdürleri Melahat Gedik, Olcay Karataş ve Önder Sermet de katılarak bilgi ve deneyimlerini sahada paylaştı.

Silvikültür tatbikatlarında, ormanların gençleştirilmesi, bakım çalışmaları ve sağlıklı gelişimi için gerekli teknikler uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimlere İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve orman işçileri yoğun ilgi gösterdi.