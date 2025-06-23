Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Muğla Meslek Yüksekokulu ve Dalaman Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni 20 Haziran Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen de törenlere katılarak, öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu.

Akademik ve idari personel ile velilere teşekkür eden MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, öğrencilere seslenerek, "Eğitim öğretim yılı boyunca aslında sadece eğitim değil, yaşamın bakış açısını şekillendiren bir formasyon aldınız. Bu yeni yolda bahtınız açık olsun. Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Sizleri sevgiyle uğurluyoruz. Yolunuz açık, mezuniyetiniz kutlu olsun" dedi.

Ayrıca, MSKÜ tarafından düzenlenen 2024-2025 yılı 30.Rektörlük Kupası Futbol Turnuvasında ilk defa şampiyon olan Muğla MYO Takımına, teşekkür belgesi takdim edildi.

Daha sonra bölümler sırayla sahneye davet edilerek, diplomaları takdim edildi. Tören sonunda, MSKÜ’lü mezunlar keplerini havaya fırlatarak, yeni yaşamlarına başlayacak olmanın sevincini yaşadı.