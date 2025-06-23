Moda markası LC Waikiki, yaz günlerinde keten kumaşlar, hasır sandaletler, şapkalar, ipek gömlekler gibi iç ferahlatan tasarımlarını tüketicilere sundu.

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde şık ve rahat tasarımlar, moda dünyasının en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor. LC Waikiki 2025 Yaz Koleksiyonu, yaz aylarında şık ve rahat olmak isteyenlere hitap ediyor.

Koleksiyonda yer alan ürünler şöyle açıklandı:

’’Kadınlar için tasarlanan ürünlerde mavi ve beyazın müthiş uyumu keten kumaşlarla bir araya geliyor. Hasır şapkalar ve sandaletler, beyaz elbiseler ve gömleklerden oluşan şık kombinlere eşlik ediyor. Erkek koleksiyonunda keten kumaşlı yazlık gömlekler, modern kesim pantolonlar, basic ve baskılı tişörtler rahatlığı ve şıklığı bir arada tercih edenler için ön plana çıkan tasarımlar arasında yerini alıyor.

Çocuklar için renkli tasarımlar

LC Waikiki, yazın enerjisini yansıtan renkli ve hafif çocuk koleksiyonları sunuyor. Yaz sıcaklarına uygun, terletmeyen ve nefes alan kumaşlarla hazırlanan koleksiyon, rahat kalıpları ve hareket özgürlüğü sağlayan tasarımlarıyla çocuklara konforlu bir stil sunuyor.

Erkek çocuk koleksiyonunda, dinamik renk paletleri ve sezonun öne çıkan detaylarıyla tasarlanmış tişörtler, şortlar ve ince sweatshirt’ler öne çıkıyor. Kız çocuk koleksiyonu ise pastel tonlardan parlak renklere uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor. Uçuş uçuş elbiseler, hafif tişörtler ve rahat etekler, yazın neşesini yansıtan desenlerle buluşuyor.’’

Koleksiyon, LC Waikiki mağazalarında ve LCW.com adresinde tüketiciler sunuldu.