Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini güçlendirmek ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen ziyaretçilerin ziyaretlerini konforlu hale getirmek amacıyla Fethiye’de önemli temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen temaslarda, Çinli turistlerin beklentileri ele alındı; karşılıklı öneriler ve iş birliği imkânları değerlendirildi.

Fethiye’de düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Necati Gümüş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni temsilen Emniyet Ateşesi Zhang Li, Müsteşar Ye Yifan ve Ateşe Dang Guanglong yer aldı. Toplantıda Büyükelçilik heyeti ve yerel paydaşlar, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirdi.

Çinli turistler için dil ve yönlendirme önerisi

Toplantıda Çinli yetkililer, şehir genelindeki turistik ve önemli noktalarda Çince bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının yer almasının gerekliliğine dikkat çekti. Turizm acentelerinde ya da konaklama tesislerinde Çince bilen personelin bulunmasının önemine vurgu yapılırken, mevcut personelin dil eğitimi almasının da etkili olacağı ifade edildi.

Çinli turistlerin güvenle seyahat edebilmeleri için izinli ve belgeli turizm acenteleri ile otellerin listesinin Çin tarafıyla paylaşılması gerektiği dile getirildi. Ayrıca, Çin’de sosyal medya kullanımının son derece yaygın olduğu, bu nedenle Muğla’nın dijital platformlarda tanıtım yapmasının oldukça etkili olacağı, bu konuda gerekirse Çince çeviri desteği verilebileceği de heyet tarafından belirtildi.

Çin ve Muğla halkı arasındaki bağ güçleniyor

Toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Emniyet Ateşesi Zhang Li, Türkiye ile Çin arasında gelişen ilişkilerin turizm alanına da olumlu yansıdığını belirtti. Muğla’nın bu süreçte önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Zhang, Çin’den Türkiye’ye gelen turistlerin dörtte birinin Fethiye’yi tercih ettiğini vurguladı. Leshan ile Muğla, Huzhou ile Fethiye arasında kurulan kardeş şehir ilişkilerine değinen Zhang, bu iş birliklerinin halklar arası bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Başkan Aras, "Turizm sadece ekonomi değil, kültürel yakınlaşmadır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen temasların turizmin ötesinde kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Başkan Aras, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Çinli dostlarımızla geliştirdiğimiz ilişkiler sayesinde hem karşılıklı anlayış hem de ekonomik iş birlikleri güçleniyor. Turizm aynı zamanda halkların birbirini tanıma ve yakınlaşma alanıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ediyor, uluslararası dostluk köprüleri kuruyoruz"