Edirne Keşan’ın ilk belediye başkanı olarak kabul edilen Müftü Raşit Efendi ölümünün 96. ve merhum belediye başkanlarından Hüseyin Yazır da ölümünün 46. yıldönümü nedeniyle, 17 Ocak 2025 Cuma günü Keşan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen törenlerle mezarları başında anıldı.Erdoğan ​Demir /Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

​​​​​​Müftü Raşit Efendi’nin Tepe Mezarlık’taki mezarı başında yapılan ilk tören, saat 11.00 sıralarında başladı.

Törene; Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, belediye meclis üyeleri, merhum Hüseyin Yazır ile Müftü Raşit Efendi’nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

MÜFTÜ RAŞİT EFENDİ…

Anma töreninde konuşan Başkan Özcan, şunları söyledi: “Müftü Raşit Efendi, işgal döneminde teşekkür etmek istediğimiz ve minnet borcumuzun olduğu isimlerin arasında gelir. Kendisi aynı zamanda dönemin müftüsüdür. Soydaşlarımızı korumak için çok büyük çaba sarf eder. Şapçılı İsmail Ağa, Rüstem Ağa, Hayri Ağa, Hasan Ağa, gibi isimlerle işgal sırasında ciddi şekilde sivil direnişleri olmuştur. Eğer bu sivil direniş gerçekleşmeseydi, şu an burada başka bir şeyler konuşuyor olacaktık veya konuşmayacaktık. 96 yıl önce ektiği vatan sevgisi tohumu, bugün Keşan halkının gönlünde büyüyen bir çınara dönüşen Müftü Raşit Efendi’yi rahmetle anıyor, ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabır diliyorum.”

HÜSEYİN YAZIR…

Konuşmanın ardından dualar okundu. Daha sonra törene katılanlar, Keşan’ın 9. Belediye Başkanı Hüseyin Yazır’ın mezarı başına geçti.

Burada söz alan Başkan Mehmet Özcan, şöyle konuştu: “Hüseyin Yazır, sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda halkına hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir vatansever, bir gönül insanıydı. Hüseyin Yazır’ın bizlere öğrettiği en önemli şeylerden biri, bir kenti yönetirken halkla omuz omuza olmanın, onların istek ve ihtiyaçlarına kulak vermenin ne kadar değerli olduğudur. Biz de bugün görevimizi yerine getirirken, onun bıraktığı bu güzel örneği yaşatmaya kararlıyız. Merhum Hüseyin Yazır’a Allah’tan rahmet, mekânının cennet olmasını diliyorum. Onun Keşan için döktüğü teri, verdiği emekleri asla unutmayacağız.”

Anma töreni, duaların okunmasının ardından sona erdi.