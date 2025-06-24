Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, kırsal bölgelerde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve değerlendirmek amacıyla köy aile sağlığı merkezlerine saha ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Aşağı Çobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklı Bozköy ve Sancaklı İğdecik Aile Sağlığı Merkezleri’nde incelemeler yapan İl Sağlık Müdürü Zeren, burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla birebir görüşerek sohbet etti. Çalışanların ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinleyen Zeren, bu notları dikkatle kayıt altına aldı.

"Sağlık hizmetleri bütündür"

Ziyaret sırasında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı da hazır bulundu. İl Sağlık Müdürü Zeren, tespit edilen ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu ifade eden Zeren, "Şehir merkezinde sunulan hizmetler kadar, köy ve diğer mahallelerde sunulan sağlık hizmetleri de son derece kıymetlidir. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız ve orada görev yapan sağlık çalışanlarımız da bizim için en az merkezdeki kadar değerlidir." dedi.

Ziyaretler devam edecek

Manisa’nın kırsal bölgelerindeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Zeren, köy ziyaretlerinin düzenli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Zeren, özverili çalışmaları için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağlık hizmetlerinin her vatandaşımıza eşit şekilde ulaştırılması için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışanlarımızın şartlarını iyileştirmek için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.