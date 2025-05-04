Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Yenipazar ve Nazilli’deki spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Yenipazar ve Nazilli ilçelerindeki spor yatırımları da hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede haftasonu mesaisini Yenipazar ve Nazilli ilçelerinde yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, devam eden yatırımları yerinde inceledi. Çalışmaların süreçleri ve bölgedeki faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Müdür Yığmatepe, yatırımların en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.