Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenci velisi olduğunu söyleyen bir şahsın müdür yardımcısına yönelik meyve bıçağı ile saldırı düzenlediği iddiasıyla ilgili valilikten açıklama yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesinde bir ortaokulda müdür yardımcısına yönelik saldırı olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 'Siverek ilçemizde bir ortaokulda bir öğretmenimizin kendisine yönelik saldırı sonucunda yaralandığı şeklinde haber siteleri ve sosyal medyada bazı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bugün saat 12.40 sularında Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokuluna gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir' denildi.

Öte yandan yaşanan olay sonrası İlçe Kaymakamı Salih Sak ve bazı veliler okula giderek bilgi aldı.