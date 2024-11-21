Bursa'nın Mudanya ilçesinde çocuklar, "Mudanya Çocuk Hakları Manifestosu" ile güvenli bir yaşam için çağrıda bulundu. “Ben Çocuğum, Haklarımla Varım” dövizleri taşıyan kreş çocukları ise minik elleriyle fidanları toprakla buluşturdu.BURSA (İGFA) - 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Mudanya’da çocukların seslerini duyurduğu anlamlı etkinliklere sahne oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye ve Kent Konseyi’nin işbirliğiyle “Hayallerimiz Hakkımızdır” temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar eşitlik, güvenlik ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

Bademli'deki Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde düzenlenen etkinliklere Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, belediye meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Kreş bahçesinde ellerinde “Ben Çocuğum, Haklarımla Varım” dövizleri taşıyarak yürüyüş yapan ve haklarını savunan minikler, daha sonra “Her Çocuk Bir Fidan” temasıyla fidanlarını toprakla buluşturdular.

Öğrencilerin UNICEF atölye çalışmalarında yaptıkları eğitim, barınma, beslenme ve sağlık hakkını ele alan resimleri ise beğeniyle izlendi.

Masal etkinlikleriyle de hayal dünyalarını genişleten çocuklar, “Kaybolan Renkler Masalı” sayesinde okumanın önemi üzerine eğitici bir deneyim yaşadılar.

Mudanya Çocuk Hakları Manifestosu’nu okuyan Mudanya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Efe Asrın Selinçay, çocuklar için güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasını istedi.

Tüm çocukların eşit yaşam ve eğitim hakkına sahip olmasını isteyen Selinçay, “Çocukları ilgilendiren kararlarda bizim fikirlerimizin alınmasını, çocuklara verilen hizmetlerin güvenli ve sürekli olmasını, hiçbir çocuğa ayrım yapılmadan bireysel hakların verilmesini, fırsat eşitliği sağlanmasını, özgürce resim yapmayı, şarkı söylemeyi, oyun oynamayı istiyoruz” dedi. Selinçay, manifestoyu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” sözü ile bitirdi.