AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, ilçede devam eden eğitim yatırımları ve okul binalarındaki yenileme çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bayrak, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye genelinde olduğu gibi Mudanya’da da eğitime büyük önem verildiğini ve bu alanda somut adımlar atıldığını ifade etti.

Başkan Bayrak, 2002 yılında Mudanya merkezde sadece 9 okul bulunduğunu hatırlatarak, bu sayının bugün itibarıyla 25’e yükseldiğini belirtti. Yeni yapılan okullar sayesinde ilçedeki eğitim kapasitesinin ciddi oranda artırıldığını vurgulayan Bayrak, "AK Parti olarak eğitime her zaman öncelik verdik. Mudanya’da gençlerimize daha modern, güvenli ve donanımlı okullar sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yatırımların devamı için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu yeniden yapılacak

Eğitim yatırımları kapsamında dikkat çeken projelerden biri olan Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu hakkında da bilgi veren Başkan Bayrak, deprem incelemeleri sonucunda okulun bir binası için yıkım kararı alındığını, kalan bina için de benzer bir talep bulunduğunu açıkladı. Bayrak, "Öğrencilerimizin can güvenliği her şeyden önce gelir. Okulumuzu tek blok halinde, modern ve güvenli bir yapı olarak yeniden inşa etmek için proje çalışmaları başlattık. Yatırım planına alınma aşamasındayız ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede eğitim yatırımları hız kesmiyor

Mudanya genelinde devam eden diğer projeler hakkında da bilgi veren Bayrak, Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu’nun Güzelyalı İlkokulu ek binasında tam kapasiteyle eğitim öğretime devam ettiğini, eski İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu alan için ise planlama sürecinin beklendiğini belirtti.

Halitpaşa Ortaokulu’nun yanına yapımı başlayan 8 sınıflı anaokulu projesiyle bölgeye önemli bir katkı sağlanacağını dile getiren Bayrak, Tirilye İlkokulu’nun ise hayırsever Eren Sözal’ın desteğiyle 12 sınıflı yeni bir bina olarak inşa edildiğini ve yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Başkan Bayrak açıklamasını, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Biz Mudanya’da laf değil iş üretiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Mudanya büyüyor, gelişiyor ve biz bu değişimin tam merkezindeyiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eğitime verdiği değer ve destek için ayrıca teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.