Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye Anneler Günü’nü, “Her Kalbin Bir Annesi Vardır” sloganıyla eski Rum evlerinin yoğunlukta olduğu Halitpaşa Mahallesi'nde kurduğu “Sevgi Sofrası” ve Mütareke Meydanı’ndaki etkinliklerle kutladı. Tarihi mahallede başlayıp tarihi meydanda müzikle tamamlanan etkinlik, ilçede unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, 11 Mayıs Anneler Günü’nü “Her Kalbin Bir Annesi Vardır” sloganıyla düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Eski Rum evlerinin yoğunlukta olduğu Halitpaşa Mahallesi'nin tarihi taş sokaklarında onlarca metrelik “Sevgi Sofrası” kuruldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Müge Dalgıç’ın ev sahipliğindeki kahvaltıya, Mudanyalılar ile çevre ilçelerden ve şehir dışından gelen konuklar katıldı.

Katılımcılara simit ve kahvaltılık ikram edilirken, aileler kendi getirdikleri yiyeceklerle sofraya katkıda bulundu. Sokağı büyük bir aile yuvasına çeviren etkinlik, sevgi ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, annelerin çocukların ilk öğretmeni, ilk yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Anaokulu’ ifadesi, annenin eğitimdeki yerini gösterir. Bugün Mudanya’da, Girit Sokağı’nda farklı şehirlerden annelerle buluştuk. Cesaretleri için tüm annelere hayranlığımı sunuyor, günlerini kutluyorum” dedi.

Kahvaltı sonrasında İsmet İnönü Parkı’nda kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Mütareke Meydanı’nda “Sevgi Emektir” başlıklı söyleşide, Cihan Öztürk’ün moderatörlüğünde Özgül Çelik, Sevilay Demir, Vahide Sonsırma, Tüli Bayraktar, Emel Kanberoğlu ve Figen Öztürk annelik deneyimlerini paylaştı.

“Sahne Evlatların” etkinliğinde ise çocuklar şarkılar söyleyerek annelerini ve meydanı coştururken, Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası’nın konseriyle etkinlik sona erdi.