Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin’in savunma sanayindeki etkinliğinin her geçen gün artığını söyledi.

Mersinli firmalarla katıldıkları SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı değerlendiren Çakır, savunma sektörünün Türkiye’de hızla büyüyen stratejik bir sektör olduğunu belirtti. Sektördeki yerli ve milli üretim oranı her geçen yıl arttığını vurgulayan Çakır, "2023’te sektörün ihracat rakamı 5.5 milyar dolara yükseldi. Böylesi büyük ve önemli bir sektöre fuar katılımı oldukça önemli. Bu nedenle biz de ilk günden itibaren Mersin olarak fuarda yerimizi aldık. 120 ülkeden bin 400 firmanın katıldığı fuar süresince önemli anlaşmalar imzalanıp işbirlikleri yapıldı" dedi.

"Firmaların sektördeki gelişimine önemli destekler veriyoruz"

Mersinli firmaların da sektördeki etkinliğini gün geçtikçe artırdığını vurgulayan Çakır, firmaların sektördeki gelişimine önemli destekler verdiklerini kaydetti. Çakır, "Mersin’in savunma sanayindeki etkinliği her geçen gün artıyor. Başlattığımız savunma sanayi atılımlarını, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde alt yapının geliştirilmesi çalışmalarına kadar taşıdık. Bu kapsamda Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde savunma sanayine yönelik Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Savunma Elektronik Sistemleri ile Savunma Mekanik Sistemleri bölümleri açıldı. İlk yılından büyük ilgi gören bu bölümlerimizin de Mersin’i savunma sanayinde daha iddialı hale getireceğine inanıyorum" diye konuştu.