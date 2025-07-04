Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından organize edilen, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarınca gerçekleştirilen "Eğiticilerin Eğitimi: Eğitim ve Öğretim Yeterlikleri" programı 24-26 Haziran 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte; Günümüzde eğiticilerin çağdaş öğretim yaklaşımları ile alanlarında sahip oldukları deneyimlerini bir araya getirmeleri ve yetkinliklerini geliştirmeleri bir zorunluluk haline geldiği vurgulanarak, 2020 yılından itibaren her yıl periyodik aralıklarla tekrarlanan AGEP: Akademik Gelişim Programından bahsedildi.

AGEP ile MSKÜ’ye son 3 yıl içinde doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak atanan öğretim elemanlarına, üniversitenin sahip olduğu imkanları, araştırma ve iş birliği imkânlarını tanıtmak ve etkili öğretim konusunda bilgilendirmek, akademik personelin araştırma ve eğitim alanlarındaki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kuruma uyumlarını sağlamak amaçlandığı vurgulandı.

Açılışta, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe, eğitim sisteminin günümüz ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlaması gerektiği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Gökçe, geleneksel öğretim yöntemlerinin hızla gelişen dünyada artık yeterli olmadığını belirterek, "Özellikle günümüzde bilginin hızla yayıldığını ve sürekli güncellendiğini düşündüğümüzde, öğrencilerin sadece klasik yöntemlerle eğitilmesi yeterli olmuyor. Bu nedenle, farklı beceriler kazandırılması gerekiyor. Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, iş birliği ve sorumluluk gibi beceri ve değerlere sahip olmalarını istiyoruz. Tabi bunlara sahip olmalarını isterken bizler de kendimizi güncellemeliyiz. Bu eğitimlerin kurumsallaşması ve devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Programın ilk günü, UZEM Müdürü Prof. Dr. Müge Adnan’ın "Eğitici Kimliği ve Mesleki Gelişim" konulu dersi ile başladı ve ardından Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öner Çelikkaleli’nin "Gelişim ve Öğrenme" dersi ile devam edildi.

Programın diğer günlerinde üniversite Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İzzet Görgen "Program Geliştirme", Doç. Dr. Çiğdem Aldan Karademir "Öğrenme Kuramları ve Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar", Doç. Dr. Halit Karalar "Öğretim Tasarımı", Doç. Dr. Ali Yakar "Öğrenci Değerlendirme ve Geri Bildirim Teknikleri", Prof. Dr. Necdet Aykaç "Etkili Sınıf Yönetimi" ve Doç. Dr. Özgür Ulubey "Etkileşimli Öğretim Yöntem ve Teknikleri" konulu dersler ile katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı örnekler sundu.

Yerleşke dışındaki katılımcıların da yararlanabilmesine imkan sağlamak amacıyla hibrit gerçekleştirilen eğitim süresince katılımcılar, derslere aktif katılım sağlayarak farklı bakış açıları geliştirdi.

Katılımcılar, öğrenme süreci ve yeni öğretim yaklaşımları hakkında bilgi edinmiş, bilgilerini tazelemiş oldular. Programın ikinci bölümü olan "Dijital Teknoloji Kullanımı" 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla uygulamaya konulacak.